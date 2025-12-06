Головне за ніч та ранок суботи, 6 грудня: ворожа масована атака по енергоструктурі, понад 180 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 184 бойових зіткнення, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, День Збройних Сил України.

Президент України Володимир Зеленський привітав військових з Днем Збройних Сил України. Він наголосив, що українські військові на полі бою роблять усе, аби Україна мала впевненість за столом переговорів.

"Піхота, артилерія, розвідка, десант. Вдячні всім. Спецпризначенці, ракетні війська, танкісти, Сили безпілотних систем, ССО, штурмовики. Цінуємо всіх. Інженери, зв’язківці, кібербезпека, медичні війська, кожен бойовий медик, кожен, хто рятує, логістика, Повітряні й Морські сили, всі, хто закриває наше небо, всі, хто дипстрайками повертає зло додому, в Росію", — наголосив Зеленський.

"Пишаємось усіма. Кожним і кожною, хто кожного дня на кожному напрямку захищає Україну. Чию відвагу бачимо, а захист відчуваємо. Хто "на нулі" викладається на всі сто. Хто змінив власне життя, аби життя незмінно було в Україні", — додав президент.

Унаслідок нічної комбінованої російської атаки із застосуванням безпілотників та ракет постраждали населені пункти Київської області.

Як повідомив у Telegram начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, у регіоні троє травмованих.

За інформацією ДСНС України, під російськими обстрілами опинилися Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони.

Зокрема у Фастові виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно - вагонного депо.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 184 бої.

Росіяни продовжують тиснути на напрямках Донецької області. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Клебан-Бик, Плещіївка, Яблунівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 атаку агресора.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1180 російських загарбників. Втрати РФ складають близько 1 179 790 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Чернігова.

У Луцьку через атаку РФ горіли продуктові склади.

Місто опинилося від ворожою дроновою атакою.

Росіяни також атакували енергооб’єкти на Одещині, на Львівщині, критичну інфраструктуру в Чернігові.

Уночі 6 грудня росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України у 8 областях. У шести областях виникли перебої зі світлом, повідомляє Міненергетики.

"У ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок атаки РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

У Міненерго наголошують, що аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень.

Повітряні сили ЗСУ інформують, що в ніч на 6 грудня Росія завдала чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 – "балістика") та 653 БпЛА різних типів:

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру військовослужбовцю РТЦК у Львові.

“За даними слідства, на перехожого чоловіка в одному районів Львова раптово накинулися кілька працівників ТЦК. Вони тримали його за руки, а один з них завдав сильного удару. Попри крик від болю потерпілого та зауваження перехожих, замість надання медичної допомоги, його силоміць затягнули у службовий автомобіль”, - йдеться у повідомленні.

Під час проходження ВЛК медики діагностували у 56-річного потерпілого травми середнього ступеня тяжкості, а саме перелом бугристої лівої плечової кістки. Лише після цього йому надали необхідну медичну допомогу.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!