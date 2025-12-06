Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині через російську атаку постраждали троє людей

Одна жінка госпіталізована із травмою хребта.

На Київщині через російську атаку постраждали троє людей

Внаслідок нічної комбінованої російської атаки із застосуванням безпілотників та ракет постраждали населені пункти Київської області.

Як повідомив у Telegram начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, у регіону троє травмованих. 

У Вишгородському районі жінка 1979 року народження зазнала ушкодження руки, грудної клітини та спини, вона була госпіталізована із закритою травмою хребта. 

40-річна жінка отримала рвану рану щоки, поїздка до лікарні їй не знадобилася. Так само без госпіталізації надали медичну допомогу чоловіку 1983 року народження у Фастові, який зазнав рани лівої гомілки.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies