На Київщині через російську атаку постраждали троє людей

Внаслідок нічної комбінованої російської атаки із застосуванням безпілотників та ракет постраждали населені пункти Київської області.

Як повідомив у Telegram начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, у регіону троє травмованих.

У Вишгородському районі жінка 1979 року народження зазнала ушкодження руки, грудної клітини та спини, вона була госпіталізована із закритою травмою хребта.

40-річна жінка отримала рвану рану щоки, поїздка до лікарні їй не знадобилася. Так само без госпіталізації надали медичну допомогу чоловіку 1983 року народження у Фастові, який зазнав рани лівої гомілки.