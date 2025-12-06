У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ГоловнаСвіт

Польща підняла в повітря винищувачі через масований ракетний обстріл України

Також наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки привели у стан готовності.

Польща підняла в повітря винищувачі через масований ракетний обстріл України
Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р
Фото: EPA/UPG

6 грудня вранці Польща підняла у повітря власні та союзницькі винищувачі у відповідь на чергову масовану атаку Росії по території України. 

Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X.

У заяві наголошується, що активність російської дальньої авіації, зафіксована зранку, стала підставою для негайного приведення в готовність систем протиповітряної оборони Польщі.

"Через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, військова авіація почала діяти в польському повітряному просторі. Оперативне командування мобілізувало усі наявні сили та ресурси. У повітря піднято винищувачі, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки приведено у стан готовності," — йдеться у повідомленні.

У командуванні підкреслили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на максимальне убезпечення повітряного простору Польщі, особливо у прикордонних районах, які можуть опинитися під загрозою.

Військові також запевнили, що ситуація перебуває під постійним контролем, а всі підпорядковані сили готові до негайного реагування.

Уночі росіяни завдали чергового масованого удару по Україні. Під атакою опинилися Луцьк, Львівщина, Чернігів та область, Київщина та Одещина. Відомо, що ворог атакував енергоінфраструктуру України.
﻿
