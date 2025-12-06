Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Головна

Президент Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію із генсеком НАТО Марком Рютте

Глава держави поінформував Рютте щодо розмови української делегації із командою президента США.

Президент Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію із генсеком НАТО Марком Рютте
Володимир Зеленський і Марк Рютте
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем Марком Рютте щодо дипломатичної ситуації та діалогу української делегації із командою президента Трампа.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Говорив із Марком Рютте. Вдячний за добрі слова про наших військових у день нашої армії. Ми обмінялись оцінками дипломатичної ситуації, і я поінформував Марка про розмову наших представників в Америці з командою Президента Трампа. Узгодили подальші контакти. Дякую за підтримку!" – наголосив галава держави.
