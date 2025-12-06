Президент Зеленський обговорив дипломатичну ситуацію із генсеком НАТО Марком Рютте

Президент Володимир Зеленський провів розмову із Генеральним секретарем Марком Рютте щодо дипломатичної ситуації та діалогу української делегації із командою президента Трампа.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Говорив із Марком Рютте. Вдячний за добрі слова про наших військових у день нашої армії. Ми обмінялись оцінками дипломатичної ситуації, і я поінформував Марка про розмову наших представників в Америці з командою Президента Трампа. Узгодили подальші контакти. Дякую за підтримку!" – наголосив галава держави.