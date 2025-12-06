Старший син Болсонару балотуватиметься у президенти Бразилії

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару, який відбуватиме 27-річний термін у в'язниці через нібито спробу державного перевороту, визначився з наступником у політичних справах.

Як пише Deutsche Welle, лідером правої Ліберальної партії та кандидатом на виборах глави держави у 2026 році стане син Болсонару Флавіо, який нині є обраним сенатором від Ріо-де-Жанейро.

Флавіо Болсонару відомий дещо екстремальними ідеями: проблему наркотрафіку у рідному місті він одного разу запропонував вирішити, попросивши у США завдати авіаудару по кораблях, які перебували в морі поблизу Ріо.

Болсонару-молодший стане головним суперником на виборах для чинного президента Лули да Сілви. У разі успіху він зможе звільнити свого батька із в'язниці, скориставшись правом помилування.