Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаСвіт

Старший син Болсонару балотуватиметься у президенти Бразилії

Колишній глава держави з-за ґрат призначив сина лідером партії та головним опонентом Лули да Сілви.

Старший син Болсонару балотуватиметься у президенти Бразилії
Жаїр Болсонару та його син Флавіо
Фото: DW

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару, який відбуватиме 27-річний термін у в'язниці через нібито спробу державного перевороту, визначився з наступником у політичних справах.

Як пише Deutsche Welle, лідером правої Ліберальної партії та кандидатом на виборах глави держави у 2026 році стане син Болсонару Флавіо, який нині є обраним сенатором від Ріо-де-Жанейро. 

Флавіо Болсонару відомий дещо екстремальними ідеями: проблему наркотрафіку у рідному місті він одного разу запропонував вирішити, попросивши у США завдати авіаудару по кораблях, які перебували в морі поблизу Ріо.

Болсонару-молодший стане головним суперником на виборах для чинного президента Лули да Сілви. У разі успіху він зможе звільнити свого батька із в'язниці, скориставшись правом помилування.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies