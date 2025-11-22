“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Reuters: експрезидента Бразилії Болсонару затримала поліція

Його захист клопотатиме про дозвіл залишити його під домашнім арештом, посилаючись на кілька проблем зі здоров’ям.

Reuters: експрезидента Бразилії Болсонару затримала поліція
Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару у суботу взяла під варту федеральна поліція.

Про це виданню Reuters повідомив його адвокат.

Зазначається, що затримання поклало край багатомісячному домашньому арешту. Адвокат Болсонару не назвав причини затримання. За словами людини, знайомої з ситуацією, це був запобіжний захід, пов’язаний з умовами його домашнього арешту.

Понад 100 днів Болсонару перебував під суворим домашнім арештом за порушення запобіжних заходів в окремій справі щодо нібито спроби добитися втручання США, щоб зупинити кримінальне провадження проти нього.

Перебуваючи під домашнім арештом, Болсонару мав заборону користуватися соціальними мережами, але приймав відвідувачів із числа політичних союзників. Очікується, що його захист клопотатиме про дозвіл залишити його під домашнім арештом, посилаючись на кілька проблем зі здоров’ям.

Колишній правий лідер був засуджений у вересні до 27 років і трьох місяців ув’язнення за змову з метою здійснення перевороту, щоб залишитися при владі після поразки на виборах 2022 року Лули да Сілви.

Болсонару був визначений як лідер і головний "бенефіцар" схеми, спрямованої на недопущення вступу Лули на посаду у 2023 році.

Президент США Дональд Трамп, який підтримував дружні стосунки з Болсонару, коли обидва були при владі, назвав справу «полюванням на відьом». Він запровадив санкції проти судді Мораеса, який веде справу, а також 50% тариф на імпорт до США низки бразильських товарів, який цього місяця почав частково скасовувати.

  • За декілька днів після оголошення вироку Болсонару опинився у лікарні. Пізніше у нього виявили рак шкіри на ранній стадії.
