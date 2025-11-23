Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Келлог: завершення війни вимагатиме "складних рішень" від України та Росії

Келлог наголосив, що Україні "доведеться ухвалювати складні рішення".

Келлог: завершення війни вимагатиме "складних рішень" від України та Росії
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News заявив, що завершення російсько-української війни неминуче передбачатиме ухвалення "складних рішень" як Києвом, так і Москвою, пише "Інтерфакс.Україна".

За його словами, Вашингтон бачить певні рамки, у межах яких можливе формування підсумкових домовленостей, і цей процес не обов’язково залежатиме від готовності Росії.

"Я просто думаю про кінцевий результат і вважаю, що рамки для досягнення висновку вже є. Це не залежатиме від того, чи погодяться росіяни. Я думаю, ми можемо підштовхнути українців до цього, і я думаю, що пізніше ми зможемо підштовхнути й росіян, включно з президентом Путіним", — зазначив Келлог.

Він також прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського, наголосивши, що позиція Києва є зрозумілою, однак українському керівництву "доведеться ухвалювати складні рішення".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies