Келлог: завершення війни вимагатиме "складних рішень" від України та Росії

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News заявив, що завершення російсько-української війни неминуче передбачатиме ухвалення "складних рішень" як Києвом, так і Москвою, пише "Інтерфакс.Україна".
За його словами, Вашингтон бачить певні рамки, у межах яких можливе формування підсумкових домовленостей, і цей процес не обов’язково залежатиме від готовності Росії.
"Я просто думаю про кінцевий результат і вважаю, що рамки для досягнення висновку вже є. Це не залежатиме від того, чи погодяться росіяни. Я думаю, ми можемо підштовхнути українців до цього, і я думаю, що пізніше ми зможемо підштовхнути й росіян, включно з президентом Путіним", — зазначив Келлог.
Він також прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського, наголосивши, що позиція Києва є зрозумілою, однак українському керівництву "доведеться ухвалювати складні рішення".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що його “мирний план” це не остаточна пропозиція Україні.
- Раніше Reuters повідомило, що США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.
- Згодом з'явилася заява світових лідерів про "мирний план" Трампа: "Він є основою, яка потребуватиме додаткової роботи".