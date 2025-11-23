Келлог: завершення війни вимагатиме "складних рішень" від України та Росії

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в ефірі телеканалу Fox News заявив, що завершення російсько-української війни неминуче передбачатиме ухвалення "складних рішень" як Києвом, так і Москвою, пише "Інтерфакс.Україна".

За його словами, Вашингтон бачить певні рамки, у межах яких можливе формування підсумкових домовленостей, і цей процес не обов’язково залежатиме від готовності Росії.

"Я просто думаю про кінцевий результат і вважаю, що рамки для досягнення висновку вже є. Це не залежатиме від того, чи погодяться росіяни. Я думаю, ми можемо підштовхнути українців до цього, і я думаю, що пізніше ми зможемо підштовхнути й росіян, включно з президентом Путіним", — зазначив Келлог.

Він також прокоментував виступ президента України Володимира Зеленського, наголосивши, що позиція Києва є зрозумілою, однак українському керівництву "доведеться ухвалювати складні рішення".

Раніше Reuters повідомило, що США погрожують припинити надавати розвіддані та зброю, щоб змусити Україну укласти мирну угоду. США хочуть, щоб Україна підписала рамкову угоду до наступного четверга.