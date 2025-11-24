Сьогодні у Пакистані троє терористів-смертників атакували штаб Прикордонної констабулярії – силової служби, що виконує функції прикордонної охорони та внутрішньої безпеки. Вони вбили трьох співробітників та поранили щонайменше п'ятьох.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.
Нападники відкрили вогонь, проникнувши до штабу служби у місті Пешавар, а потім підірвали себе всередині комплексу.
Троє військовослужбовців загинули. “Перший терорист-смертник здійснив напад на головний вхід, а інші увійшли до комплексу”, – повідомив Reuters високопосадовець.
“Правоохоронці, зокрема військові та поліція, оточили район і діють обережно, оскільки є підозра, що всередині штаб-квартири залишаються терористи”, – додав чиновник.
П'ятьох поранених, включно з двома військовослужбовцями, госпіталізували.
Поки що жодне бойове угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.
- Два тижні тому біля будівлі суду у столиці Пакистану Ісламабаді підірвався смертник, 12 людей загинули, поранення отримали майже 30 людей.
- Ісламістські бойовики, що діють у регіоні, посилили напади в останні тижні після смертельних зіткнень на кордоні між Пакистаном та Афганістаном у жовтні.
- Пакистан звинувачує афганське крило “Талібану” у переховуванні бойовиків, які, за його словами, здійснюють транскордонні напади. Кабул це заперечує.