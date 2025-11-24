Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

У Пакистані терористи-смертники атакували штаб прикордонної служби, вбивши військових

Поки що жодне бойове угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

У Пакистані терористи-смертники атакували штаб прикордонної служби, вбивши військових
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Пакистані троє терористів-смертників атакували штаб Прикордонної констабулярії – силової служби, що виконує функції прикордонної охорони та внутрішньої безпеки. Вони вбили трьох співробітників та поранили щонайменше п'ятьох.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Нападники відкрили вогонь, проникнувши до штабу служби у місті Пешавар, а потім підірвали себе всередині комплексу.

Троє військовослужбовців загинули. “Перший терорист-смертник здійснив напад на головний вхід, а інші увійшли до комплексу”, – повідомив Reuters високопосадовець.

“Правоохоронці, зокрема військові та поліція, оточили район і діють обережно, оскільки є підозра, що всередині штаб-квартири залишаються терористи”, – додав чиновник.

Фото: EPA/UPG

П'ятьох поранених, включно з двома військовослужбовцями, госпіталізували.

Поки що жодне бойове угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

  • Два тижні тому біля будівлі суду у столиці Пакистану Ісламабаді підірвався смертник, 12 людей загинули, поранення отримали майже 30 людей.
  • Ісламістські бойовики, що діють у регіоні, посилили напади в останні тижні після смертельних зіткнень на кордоні між Пакистаном та Афганістаном у жовтні.
  • Пакистан звинувачує афганське крило “Талібану” у переховуванні бойовиків, які, за його словами, здійснюють транскордонні напади. Кабул це заперечує.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies