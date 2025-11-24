Поки що жодне бойове угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Сьогодні у Пакистані троє терористів-смертників атакували штаб Прикордонної констабулярії – силової служби, що виконує функції прикордонної охорони та внутрішньої безпеки. Вони вбили трьох співробітників та поранили щонайменше п'ятьох.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу.

Нападники відкрили вогонь, проникнувши до штабу служби у місті Пешавар, а потім підірвали себе всередині комплексу.

Троє військовослужбовців загинули. “Перший терорист-смертник здійснив напад на головний вхід, а інші увійшли до комплексу”, – повідомив Reuters високопосадовець.

“Правоохоронці, зокрема військові та поліція, оточили район і діють обережно, оскільки є підозра, що всередині штаб-квартири залишаються терористи”, – додав чиновник.

Фото: EPA/UPG

П'ятьох поранених, включно з двома військовослужбовцями, госпіталізували.

Поки що жодне бойове угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.