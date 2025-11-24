Соціологія: 16% виборців Трампа підтримують здачу українських територій Росії заради миру

The Vandenberg Coalition оприлюднило результати опитування, у якому йшлось про війну Росії проти України.

Зазначається, що більшість виборців Дональда Трампа покладають відповідальність за провал переговорів щодо припинення вогню між Росією та Україною на президента РФ Володимира Путіна.

Позицію щодо того, що Україна має віддати Росії територію задля закінчення війни, підтримують 16% респондентів. Натомість позицію України в цьому питанні підтримують 46%, а ще 39% мають нейтральне ставлення або не визначились.

Серед тих, хто не повністю задоволений прогресом Білого дому щодо виконання обіцянки Трампа "працювати над тим, щоб завершити війну в Україні", 46% зазначили, що більш жорстка позиція щодо Росії, зокрема через санкції, мита чи інші форми тиску, змусила б їх прихильніше оцінювати підхід президента США.

Також 76% опитаних заявили, що підтримують санкції проти російського енергетичного експорту - цей показник залишається стабільним із червня 2025 року.

На користь допомоги США Україні і притягнення Росії до відповідальності за агресію Путіна висловились 72% виборців Трампа. З них понад половина підтримує передання Україні американських розвідданих або продаж ракет Tomahawk для ударів по цілях всередині Росії.

83% опитаних хотіли б принаймні зберегти американські зобов’язання в Європі, зокрема щодо України та НАТО. Водночас 15% виступають за повне припинення підтримки України.