США заявили про відчутний прогрес у переговорах між Україною і Росією

Залишаються «кілька делікатних, хоча й не непереборних деталей».

США заявили про відчутний прогрес у переговорах між Україною і Росією
Керолайн Левітт
Фото: EPA/UPG

США минулого тижня «досягли значного прогресу на шляху до мирної угоди», оскільки за стіл переговорів вдалося зібрати і Україну, і Росію.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, нині залишаються «кілька делікатних, хоча й не непереборних деталей», які потребують подальших перемовин за участі України, Росії та США.

  • За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Американський співрозмовник ABC News сказав, що «українці погодилися на мирну угоду». Він додав, що є деякі «дрібні деталі», які треба врегулювати, але згода уже є.
  • Спочатку «мирний план» Штатів складався з 28 пунктів, чимало з яких не влаштовували Київ, оскільки працювали на користь Росії.
  • 23 листопада у Швейцарії відбулися перемовини між українською і американською делегаціями. Крім того, європейські лідери один за одним мали розмови з Дональдом Трампом.
  • Під час перемовин Україна і США заявляли журналістам, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.
  • Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
  • CBS повідомило, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США. 
  • Член української делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахували.
