США заявили про відчутний прогрес у переговорах між Україною і Росією

Залишаються «кілька делікатних, хоча й не непереборних деталей».

США минулого тижня «досягли значного прогресу на шляху до мирної угоди», оскільки за стіл переговорів вдалося зібрати і Україну, і Росію.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, нині залишаються «кілька делікатних, хоча й не непереборних деталей», які потребують подальших перемовин за участі України, Росії та США.