США заявили про відчутний прогрес у переговорах між Україною і Росією

США минулого тижня «досягли значного прогресу на шляху до мирної угоди», оскільки за стіл переговорів вдалося зібрати і Україну, і Росію.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
За її словами, нині залишаються «кілька делікатних, хоча й не непереборних деталей», які потребують подальших перемовин за участі України, Росії та США.
- За даними ABC та CBS News, українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США. Американський співрозмовник ABC News сказав, що «українці погодилися на мирну угоду». Він додав, що є деякі «дрібні деталі», які треба врегулювати, але згода уже є.
- Спочатку «мирний план» Штатів складався з 28 пунктів, чимало з яких не влаштовували Київ, оскільки працювали на користь Росії.
- 23 листопада у Швейцарії відбулися перемовини між українською і американською делегаціями. Крім того, європейські лідери один за одним мали розмови з Дональдом Трампом.
- Під час перемовин Україна і США заявляли журналістам, що є прогрес у питанні врахування українських інтересів.
- Вранці 24 листопада на сайті ОП опублікували спільну заяву, в якій зазначили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Остаточні рішення про рамковий документ ухвалюватимуть президенти США і України.
- CBS повідомило, що українська і американська делегації обговорювали можливість візиту Зеленського до США.
- Член української делегації Сергій Кислиця розповів, що план скоротили з 28 до 19 пунктів, більшість українських інтересів врахували.