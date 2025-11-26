Майже 700 рятувальників гасять лісові пожежі у Вірменії

Сотні пожежників-рятувальників борються з чотирма лісовими пожежами у північно-східній частині Вірменії.

Про це повідомляє Armenpress.

Вогонь зайнявся в окрузі Тавуш, поблизу популярного курортного міста Діліжан. Саме місто, схоже, поза небезпекою.

Причина пожеж поки що невідома. Про постраждалих не повідомляється.

За словами влади, станом на ранок середи одна з пожеж – у районі під назвою Казанчі – була локалізована. Рятувальна служба заявила, що операції з локалізації та гасіння лісових пожеж в інших районах – поблизу громади Навур, лісу вздовж звивистих доріг Діліжана та поруч з готелем “Гірська Вірменія” – все ще тривають.

Рятувальна служба спростувала повідомлення ЗМІ про те, що вогонь поширився на територію готелю.

Вогонь приборкують 669 пожежників-рятувальників, 215 екопатрульних офіцерів та місцевих волонтерів. Військовий гелікоптер здійснив 22 польоти, скидаючи воду та проводячи розвідку.