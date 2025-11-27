США призупинили розгляд міграційних заявок афганців після стрілянини за участі Нацгвардії

США призупинили опрацювання всіх імміграційних запитів від громадян Афганістану після того, як афганця назвали підозрюваним у стрілянині в двох солдатів Національної гвардії неподалік Білого дому.

Про це пише ВВС та CBS.

Служба громадянства та імміграції США повідомила, що рішення ухвалене до завершення перегляду "процедур безпеки та перевірки".

Підозрюваний у стрілянині, що сталася в середу та призвела до критичних поранень двох бійців Нацгвардії, нібито прибув до США з Афганістану у вересні 2021 року.

Міністерство внутрішньої безпеки назвало ім'я: Рахманулл Лакмал. Посадовець повідомив телеканал CBS, що він подав заявку на притулок у 2024 році, і її було схвалено раніше цього року. Вважається, що 29-річний чоловік прибув до країни за програмою Operation Allies Welcome.

Об’єднана оперативна група округу Колумбія, яка координує розгортання Нацгвардії в столиці, повідомила, що напад стався близько 14:15 за східним часом у районі станції метро Farragut Square. Солдати патрулювали у популярному місці для обідніх перерв офісних працівників.

У поліції розповіли, що підозрюваний вийшов з-за рогу та одразу почав стріляти. Інші нацгвардійці, які були неподалік, почули постріли та втрутилися, утримуючи підозрюваного до прибуття поліції.

За даними CBS, підозрюваного поранили чотири рази.

Президент США Дональд Трамп назвав напад "терористичним актом" та додав, що він уживатиме заходів щодо видворення іноземців "з будь-якої країни, чиї громадяни не повинні бути тут".

Десятки тисяч афганців в’їхали до США за спеціальними імміграційними програмами після виведення американських військ з Афганістану у 2021 році за президента Джо Байдена.