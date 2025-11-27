У ЄС звинуватили адміністрацію Трампа у «шантажі» щодо цифрових правил блоку

Вашингтон заявляє, що може змінити підхід до тарифів на сталь і алюміній, якщо Євросоюз перегляне свої цифрові правила.

Комісарка Європейського антимонопольного комітету і віцепрезидентка Єврокомісії Тереза Рібера різко розкритикувала адміністрацію Дональда Трампа, звинувативши Вашингтон у «шантажі» через спроби змусити ЄС пом’якшити свої цифрові правила, пише Politico.

Приводом стали слова міністра торгівлі США Говарда Латніка, який заявив у Брюсселі, що Вашингтон може змінити підхід до тарифів на сталь і алюміній, якщо Євросоюз перегляне свої цифрові правила. Європейські посадовці побачили у цьому тиск на Digital Markets Act (DMA) і Digital Services Act.

«Це шантаж. Те, що вони мають такий намір, не означає, що ми приймаємо такий шантаж», — сказала Рібера. За її словами, цифрові правила ЄС не мають стосунку до торговельних переговорів і є питанням європейського суверенітету: «Ми поважаємо їхні правила для їхнього ринку… Це їхня проблема, їхня регуляція і їхній суверенітет. Так же і в нас».

Латнік після зустрічей у Брюсселі заявив, що деякі міністри ЄС нібито готові обговорювати пом’якшення цифрових регуляцій. На полях зустрічі з ним погодилась представниця Німеччини, яка сказала, що ФРН «хоче мати більше можливостей у цифровому світі», згадавши DMA і DSA.

Тиск США на Європу відбувається на тлі ширшої кампанії Вашингтона, спрямованої на послаблення цифрових законів за кордоном. Раніше цього місяця під впливом адміністрації Трампа південнокорейський уряд фактично відкотив власний законопроєкт щодо конкуренції у цифровій сфері.

Тим часом Єврокомісія готує оцінку цифрових правил у межах Digital Fairness Fitness Check та продовжує ревізію DMA. Проте у Брюсселі визнають: зі зростанням тиску США і розбіжностями між країнами-членами ключове питання — не лише в тому, що покаже перегляд, а й чи вдасться DMA встояти у торговельній війні.