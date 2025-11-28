​У Німеччині зафіксували рекордну кількість дронів над військовими базами у жовтні

Німеччина у жовтні зафіксувала рекордну кількість появ дронів над військовими об’єктами, передає Reuters.

Заступник голови військової розвідки BAMAD Торстен Акман повідомив, що у попередні місяці безпілотники частіше помічали над базами сухопутних військ та повітряних сил, включно з тими, де проходили навчання українські військові. На початку року поліція Баварії розпочала розслідування можливого російського шпигунства після появи дронів над кількома місцевими об’єктами Бундесверу.

Акман зазначив, що зараз основну увагу невідомі дрони приділяють військово-морським інфраструктурним об’єктам. Він не назвав точних цифр і не пояснив причин зміни фокусу.

Німеччина має найбільші серед країн Заходу військово-морські сили у Балтійському регіоні. Значення Балтики для НАТО зросло після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та вступу Швеції й Фінляндії до Альянсу. Російський балтійський флот базується в районі Калінінграда.

Особливу роль відіграє база у Вільгельмсгафені на узбережжі Північного моря — найбільший гарнізон Бундесверу, який відповідає за ремонт, обслуговування флоту та операції у Північному й Балтійському морях.

Після погіршення безпекової ситуації у регіоні Німеччина у 2024 році відкрила багатонаціональний штаб ВМС, здатний очолити операції НАТО в Балтійському морі у разі війни.