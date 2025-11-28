Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСвіт

​У Німеччині зафіксували рекордну кількість дронів над військовими базами у жовтні

Зараз основну увагу невідомі дрони приділяють військово-морським інфраструктурним об’єктам.

​У Німеччині зафіксували рекордну кількість дронів над військовими базами у жовтні
дрон, фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Німеччина у жовтні зафіксувала рекордну кількість появ дронів над військовими об’єктами, передає Reuters.

Заступник голови військової розвідки BAMAD Торстен Акман повідомив, що у попередні місяці безпілотники частіше помічали над базами сухопутних військ та повітряних сил, включно з тими, де проходили навчання українські військові. На початку року поліція Баварії розпочала розслідування можливого російського шпигунства після появи дронів над кількома місцевими об’єктами Бундесверу.

Акман зазначив, що зараз основну увагу невідомі дрони приділяють військово-морським інфраструктурним об’єктам. Він не назвав точних цифр і не пояснив причин зміни фокусу.

Німеччина має найбільші серед країн Заходу військово-морські сили у Балтійському регіоні. Значення Балтики для НАТО зросло після повномасштабного вторгнення Росії в Україну та вступу Швеції й Фінляндії до Альянсу. Російський балтійський флот базується в районі Калінінграда.

Особливу роль відіграє база у Вільгельмсгафені на узбережжі Північного моря — найбільший гарнізон Бундесверу, який відповідає за ремонт, обслуговування флоту та операції у Північному й Балтійському морях.

Після погіршення безпекової ситуації у регіоні Німеччина у 2024 році відкрила багатонаціональний штаб ВМС, здатний очолити операції НАТО в Балтійському морі у разі війни.

  • Останні місяці російські дрони порушують повітряний простір Польщі та Румунії та інших країнах Європи, невідомі безпілотники паралізують роботу аеропортів і баз, тривають GPS-глушіння, провокації російської авіації та флоту. 
  • У результаті європейські країни дедалі серйозніше обговорюють можливість активної відповіді на гібридні операції Росії, які стають масштабнішими й частішими.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies