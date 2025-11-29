Йдеться про імена, номери телефонів, адреси електронної пошти та адреси доставки.

Гігант електронної комерції Coupang, що котирується на американській біржі, підтвердив витік персональних даних 33,7 мільйона облікових записів клієнтів. Спочатку повідомляли про близько 4500 постраждали облікових записів.

Як пише Yonhap, майже всі клієнти Coupang могли постраждати, у них викрали особисту інформацію, включаючи імена, номери телефонів, адреси електронної пошти та адреси доставки.

Однак компанія заявила, що доступ до платіжної інформації, номерів кредитних карток та облікових даних для входу не здійснювався.

"Несанкціонований доступ до персональної інформації, пов’язаної з доставкою, для постраждалих облікових записів, ймовірно, здійснювався через закордонні сервери з 24 червня. Шлях доступу було заблоковано, а внутрішній моніторинг посилено", – йдеться у прес-релізі Coupang.

Компанія заявила, що проводить спільне розслідування з експертами з безпеки та співпрацює з правоохоронними та регуляторними органами.

Фірма вибачилася за інцидент і закликала клієнтів бути обережними з телефонними дзвінками, текстовими повідомленнями, які гнадсилаються від імені компанії.

Враховуючи, що кількість активних користувачів у підрозділі Product Commerce компанії Coupang, який включає службу доставки, досягла 24,7 мільйона у третьому кварталі, масштаб витоку вказує на те, що майже вся база користувачів могла постраждати.