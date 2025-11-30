Кількість загиблих у пожежі у Гонконгу зросла до 146

Кількість загиблих у пожежі, яка цього тижня охопила житловий масив Гонконгу, зросла до 146. Про це повідомляє France24 з посиланням на поліцію.

Це найсмертоносніша пожежа у житловій будівлі у світі з 1980 року.

Співробітники відділу ідентифікації жертв стихійних лих розширили пошуки на ще три висотки в районі Ван Фук Корт і знайшли ще тіла.

Влада створила міжвідомчу слідчу групу для розслідування причини пожежі.

Антикорупційне бюро Гонконгу заарештувало 11 людей у справі про пожежу, троє з них також затримала поліція за підозрою у ненавмисному вбивстві.