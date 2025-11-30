На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
ГоловнаСвіт

Кількість загиблих у пожежі у Гонконгу зросла до 146

Влада створила міжвідомчу слідчу групу для розслідування причини пожежі.

Кількість загиблих у пожежі у Гонконгу зросла до 146
Кількість загиблих внаслідок пожежі у Гонконзі сягнула 83
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих у пожежі, яка цього тижня охопила житловий масив Гонконгу, зросла до 146. Про це повідомляє France24 з посиланням на поліцію.

Це найсмертоносніша пожежа у житловій будівлі у світі з 1980 року.

Співробітники відділу ідентифікації жертв стихійних лих розширили пошуки на ще три висотки в районі Ван Фук Корт і знайшли ще тіла.

Влада створила міжвідомчу слідчу групу для розслідування причини пожежі.

Антикорупційне бюро Гонконгу заарештувало 11 людей у справі про пожежу, троє з них також затримала поліція за підозрою у ненавмисному вбивстві.

  • Вчора у Гонконзі розпочалася триденна жалоба за жертвами пожежі. У місті встановили меморіальні пункти, де люди можуть віддати шану та поставити підписи в книгах співчуття.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies