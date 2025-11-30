Київ. Скасована прем’єра
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Світ

Туреччина занепокоєна українськими атаками на два танкери РФ у Чорному морі

В МЗС заявляють, що інциденти сталися в межах виключної економічної зони Туреччини.

Туреччина занепокоєна українськими атаками на два танкери РФ у Чорному морі
Sea Baby атакують танкер тіньового флоту РФ у Чроному морі
Фото: скриншот відео

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило стурбованість через атаки на два російські танкери під прапором Гамбії — KAIROS та VIRAT, які сталися 28 листопада в Чорному морі. 

Про це йдеться в заяві речника МЗС Онджу Кечелі на сайті турецького відомства.

За словами Кечелі, інциденти трапилися у межах виключної економічної зони Туреччини і створили серйозні ризики для безпеки судноплавства, людського життя, майна й довкілля в регіоні.

Посадовець зазначив, що Анкара підтримує контакти з усіма відповідними сторонами, щоб запобігти поширенню та подальшій ескалації війни в Чорному морі, а також уникнути негативного впливу на економічні інтереси й діяльність Туреччини в цьому районі.

  • Раніше повідомлялося, що це морські дрони СБУ атакували танкери російського тіньового флоту у Чорному морі.
  • Під час атаки підсанкційні судна йшли порожніми — вони прямували на завантаження у порт Новоросійськ.
﻿
