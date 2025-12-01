Зеленський ​разом із європейськими лідерами поговорив із Віткоффом

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

У розмові взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров, а також - лідери Франції та Великої Британії – Емманюель Макрон та Кір Стармер.

"Разом із президентом Франції та за участю прем'єр-міністра Великої Британії ми щойно поспілкувалися з головою української делегації Рустемом Умєровим та спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом після зустрічі делегацій України та США у Флориді. Це був важливий брифінг, і ми домовилися обговорити більше деталей особисто — наші команди узгодять графіки можливих подальших контактів", - написав Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal опублікувало розлогий текст про бізнес-дипломатію Віткоффа та голови російського фонду прямих інвестицій Кіріла Дмітрієва, які спільно намагаються просутути пакт між США та РФ, який стосується не лише України. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Робіть гроші, а не війну: справжній мирний план Трампа для України".