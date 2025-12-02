«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Нідерланди заступили на захист військового логістичного центра у Польщі

Для захисту використовуються системи ППО, системи боротьби з дронами та військовослужбовці.

Нідерланди заступили на захист військового логістичного центра у Польщі
Фото: Міноборони Нідерландів

Нідерландські військовослужбовці та сили протиповітряної оборони захищають військовий логістичний центр у Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Нідерландів.

Зазначається, що для захисту логістичного центра підтримки України залучені дві системи ППО Patriot, NASAMS, системи боротьби з безпілотниками та 300 військовослужбовців. Нідерланди захищатимуть цей центр до 1 червня 2026 року.

Таким чином Нідерланди разом з партнерами забезпечують багаторівневу протиповітряну оборону, яка розгорнута проти потенційних загроз з боку балістичних ракет, крилатих ракет, винищувачів, вертольотів та безпілотників.

НАТО ще не визначило, яка країна буде відповідальною за захист логістичного центра після 1 червня 2026 року.
