Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Розвідка: РФ змушена буде списати майже 340 цивільних літаків через санкції
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Німеччина створює новий підрозділ поліції для боротьби з дронами

На цей рік передбачили для проєкту понад €100 млн.

Німецькі поліцейські
Фото: EPA/UPG

Уряд Німеччини оголосив про створення нового спеціального підрозділу федеральної поліції, який займатиметься виявленням і нейтралізацією дронів. 

Про це заявив міністр внутрішніх справ Александр Добринд, передає Politico.

Новий підрозділ стане частиною національного спеціального оперативного управління федеральної поліції. За словами Добриндта, його офіцери отримають спеціальну підготовку та сертифікацію з виявлення, перехоплення та знешкодження безпілотників.

Підрозділ планують розширити до 130 офіцерів, які зможуть оперативно переміщатися по країні та працювати в «гарячих точках».

Німеччина вже заклала для проєкту понад €100 млн на 2025 рік для закупівлі технологій протидії дронам. Це включає сенсори, системи радіоелектронного придушення та техніку для перехоплення або знищення БпЛА, якщо це буде необхідно.

Країна придбає системи як у німецьких, так і в ізраїльських виробників. Додаткові закупівлі очікуються найближчими місяцями.

Крім того, цього тижня міністри внутрішніх справ федеральних земель обговорять створення спільного федерально-регіонального центру боротьби з дронами, який координуватиме дії поліції та військових.

Запуск нового підрозділу став наймасштабнішим кроком Берліна до формування постійної національної системи протидії безпілотникам — у ситуації, коли ризики від їхнього використання швидко зростають, а способи нейтралізації мають залишатися безпечними для людей на землі.

  • Німеччина у жовтні зафіксувала рекордну кількість появи дронів над військовими об’єктами. У попередні місяці безпілотники частіше помічали над базами сухопутних військ та повітряних сил, включно з тими, де проходили навчання українські військові. 
  • На початку року поліція Баварії розпочала розслідування можливого російського шпигунства після появи дронів над кількома місцевими об’єктами Бундесверу.
