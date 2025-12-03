Ізраїль відкриває для мешканців Гази прикордонний пункт Рафах на кордоні з Єгиптом

Ізраїль знову відкриє прикордонний пункт Рафах, щоб дозволити жителям Смуги Гази виїжджати до Єгипту.
Про це повідомили у Міноборони Ізраїлю, пише France24.
“Відповідно до угоди про припинення вогню... пункт пропуску Рафах відкриється найближчими днями виключно для виїзду жителів із Смуги Гази до Єгипту”, – йдеться у заяві Координатора урядової діяльності на територіях (COGAT).
COGAT додав, що пункт пропуску працюватиме під наглядом місії ЄС з надання допомоги на кордоні, “подібно до механізму, який діяв у січні 2025 року”, коли пункт пропуску був ненадовго відкритий під час шеститижневого перемир'я.
Два європейських дипломатичних джерела заявили, що спочатку вони готувалися до відкриття переходу для пішоходів 14 жовтня після аналогічної заяви, але відкриття було відкладено.
Повторне відкриття переходу Рафах є частиною мирного плану президента США Дональда Трампа для палестинської території. До цього також давно закликають агентства ООН та інші гуманітарні організації.
- Ізраїльська армія взяла під контроль палестинську сторону переходу у травні 2024 року, стверджуючи, що його “використовують в терористичних цілях” – з підозрою у торгівлі зброєю. Його ненадовго знову відкрили під час перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом, яке набуло чинності 19 січня, спочатку дозволяючи проїзд людям, яким дозволено виїжджати з Гази, а пізніше вантажівкам.