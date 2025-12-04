Трамп вважає, що Україні треба було погоджуватися на закінчення війни коли він казав про "відсутність козирів"

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз Україна в гіршій позиції для переговорів про закінчення війни ніж тоді, коли він сказав, що в неї "нема козирів". Спілкуючись з журналістами в Білому домі 3 грудня (відеозапис Білий дім виклав на YouTube), він заявив, що зустріч його перемовників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Москві з Владіміром Путіним була дуже хорошою.
Після цього він згадав про те, як в Овальному кабінеті казав про відсутність козирів.Трамп прямо не уточнив, що говорить про Україну, але саме її президенту Володимиру Зеленському під час зустрічі в лютому, що закінчилася скандалом, він заявляв про це.
"Ви знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив, що немає козирів, я сказав: «Ви не маєте козирів». То був час для врегулювання. Я думаю, то був значно кращий час для врегулювання, але вони вирішили не робити цього. Вони мають багато речей проти нього зараз. Але президент Путін мав дуже хорошу зустріч з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Що виходить з тієї зустрічі я вам сказати не можу, тому що для танго потрібні двоє. Ви знаєте, Україна, я думаю, ми з нею достатньо добре попрацювали. Вони задоволені обговоренням", – сказав американський лідер.
- 2 грудня американські переговорники літали до Москви на зустріч із Владіміром Путіним. Розмова тривала близько п'яти годин 6, як стверджує Кремль, теми вступу України до НАТО. Росія, як відомо, проти цього.
- Нині українські переговорники мають полетіти до США, аби продовжити обговорення зі Стівом Віткоффом.
- Ці переговори стосуються мирного плану, який США в листопаді привезли Києву. За даними Bloomberg, спершу пункти плану американцям передали з Кремля. Невідомо, чи вони в них щось змінювали. Після першої зустрічі делегацій України і Сполучених Штатів план скоротили з 28 до 19 позицій, але невідомо, якого саме прогресу вдалося досягнути. Перша версія містила положення, що суперечать українським інтересам: відмова від вступу до НАТО, скорочення армії, визнання окупованих територій і повністю Криму, Донецької і Луганської областей російськими.