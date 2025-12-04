Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСвіт

Трамп вважає, що Україні треба було погоджуватися на закінчення війни коли він казав про "відсутність козирів"

Водночас він переконаний, що зараз українці задоволені перемовинами. 

Трамп вважає, що Україні треба було погоджуватися на закінчення війни коли він казав про "відсутність козирів"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз Україна в гіршій позиції для переговорів про закінчення війни ніж тоді, коли він сказав, що в неї "нема козирів". Спілкуючись з журналістами в Білому домі 3 грудня (відеозапис Білий дім виклав на YouTube), він заявив, що зустріч його перемовників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Москві з Владіміром Путіним була дуже хорошою.

Після цього він згадав про те, як в Овальному кабінеті казав про відсутність козирів.Трамп прямо не уточнив, що говорить про Україну, але саме її президенту Володимиру Зеленському під час зустрічі в лютому, що закінчилася скандалом, він заявляв про це. 

"Ви знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив, що немає козирів, я сказав: «Ви не маєте козирів». То був час для врегулювання. Я думаю, то був значно кращий час для врегулювання, але вони вирішили не робити цього. Вони мають багато речей проти нього зараз. Але президент Путін мав дуже хорошу зустріч з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Що виходить з тієї зустрічі я вам сказати не можу, тому що для танго потрібні двоє. Ви знаєте, Україна, я думаю, ми з нею достатньо добре попрацювали. Вони задоволені обговоренням", – сказав американський лідер.

  • 2 грудня американські переговорники літали до Москви на зустріч із Владіміром Путіним. Розмова тривала близько п'яти годин 6, як стверджує Кремль, теми вступу України до НАТО. Росія, як відомо, проти цього.
  • Нині українські переговорники мають полетіти до США, аби продовжити обговорення зі Стівом Віткоффом.
  • Ці переговори стосуються мирного плану, який США в листопаді привезли Києву. За даними Bloomberg, спершу пункти плану американцям передали з Кремля. Невідомо, чи вони в них щось змінювали. Після першої зустрічі делегацій України і Сполучених Штатів план скоротили з 28 до 19 позицій, але невідомо, якого саме прогресу вдалося досягнути. Перша версія містила положення, що суперечать українським інтересам: відмова від вступу до НАТО, скорочення армії, визнання окупованих територій і повністю Криму, Донецької і Луганської областей російськими.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies