Трамп вважає, що Україні треба було погоджуватися на закінчення війни коли він казав про "відсутність козирів"

Президент США Дональд Трамп вважає, що зараз Україна в гіршій позиції для переговорів про закінчення війни ніж тоді, коли він сказав, що в неї "нема козирів". Спілкуючись з журналістами в Білому домі 3 грудня (відеозапис Білий дім виклав на YouTube), він заявив, що зустріч його перемовників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера у Москві з Владіміром Путіним була дуже хорошою.

Після цього він згадав про те, як в Овальному кабінеті казав про відсутність козирів.Трамп прямо не уточнив, що говорить про Україну, але саме її президенту Володимиру Зеленському під час зустрічі в лютому, що закінчилася скандалом, він заявляв про це.

"Ви знаєте, коли я був у цьому кабінеті і говорив, що немає козирів, я сказав: «Ви не маєте козирів». То був час для врегулювання. Я думаю, то був значно кращий час для врегулювання, але вони вирішили не робити цього. Вони мають багато речей проти нього зараз. Але президент Путін мав дуже хорошу зустріч з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Що виходить з тієї зустрічі я вам сказати не можу, тому що для танго потрібні двоє. Ви знаєте, Україна, я думаю, ми з нею достатньо добре попрацювали. Вони задоволені обговоренням", – сказав американський лідер.