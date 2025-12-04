Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ГоловнаСвіт

Прем'єрка Литви: дії Білорусі можна визнати тероризмом

Крім того, йдеться про авіаційну безпеку та міжнародне право.

Прем'єрка Литви: дії Білорусі можна визнати тероризмом
Прем'єрка Литви Інга Ругінене
Фото: LRT

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що дії Білорусі щодо Литви можна вважати актами тероризму.

Про це повідомляє LRT.

“Неприйнятно, що Білорусь тримає в заручниках вантажівки наших перевізників, що повітряні кульки злітають з її боку та прямують до наших стратегічних об'єктів та місць, у цьому випадку до аеропорту”, – сказала Ругінене.

Вона додала, що йдеться про авіаційну безпеку та міжнародне право, а також про те, що “такі дії можуть бути визнані тероризмом”.

Очільниця литовського уряду зазначила, що отримала запевнення у підтримці від США. Вона також сподівається незабаром особисто зустрітися з представниками Сполучених Штатів.

Прем'єрка запевнила, що готова приймати складні рішення для забезпечення громадської безпеки. Зараз кілька міністерств і відомств працюють над цим питанням, а збройні сили випробовують нові технології. Втім, хоча влада працює над протидією загрозам, досягнення результатів потребуватиме часу.

“Європа вже запитує про наш досвід. Усі розуміють, що це нова загроза, до якої світ не був готовий, і ми будемо першими”, – сказала глава уряду Литви.

  • Литва фіксує різке зростання кількості запусків контрабандних метеозондів з території Білорусі, що вже вплинуло на роботу аеропортів та безпекову ситуацію в країні. На тлі цього уряд розглядає можливість запровадження надзвичайної ситуації

  • Раніше Литва заявила, що звернеться до міжнародних органів правосуддя у зв'язку з діями Білорусі, оскільки контрабандистські повітряні кулі продовжують прилітати на територію країни.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies