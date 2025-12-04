Крім того, йдеться про авіаційну безпеку та міжнародне право.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що дії Білорусі щодо Литви можна вважати актами тероризму.

Про це повідомляє LRT.

“Неприйнятно, що Білорусь тримає в заручниках вантажівки наших перевізників, що повітряні кульки злітають з її боку та прямують до наших стратегічних об'єктів та місць, у цьому випадку до аеропорту”, – сказала Ругінене.

Вона додала, що йдеться про авіаційну безпеку та міжнародне право, а також про те, що “такі дії можуть бути визнані тероризмом”.

Очільниця литовського уряду зазначила, що отримала запевнення у підтримці від США. Вона також сподівається незабаром особисто зустрітися з представниками Сполучених Штатів.

Прем'єрка запевнила, що готова приймати складні рішення для забезпечення громадської безпеки. Зараз кілька міністерств і відомств працюють над цим питанням, а збройні сили випробовують нові технології. Втім, хоча влада працює над протидією загрозам, досягнення результатів потребуватиме часу.

“Європа вже запитує про наш досвід. Усі розуміють, що це нова загроза, до якої світ не був готовий, і ми будемо першими”, – сказала глава уряду Литви.