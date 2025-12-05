В атаці США на ймовірний наркочовен у Тихому океані загинули чотири людини

Збройні сили США заявили, що у міжнародних водах у східній частині Тихого океану вбили вчора чотирьох чоловіків під час удару по судну, яке, ймовірно, займалося торгівлею наркотиками.

Про це повідомляє DW.

Загалом у межах американської антинаркотичної кампанії загинуло щонайменше 87 людей.

“Розвідка підтвердила, що судно перевозило незаконні наркотики та прямувало відомим маршрутом наркоторгівлі у східній частині Тихого океану”, – йдеться у заяві Південного командування США.

На відео, опублікованому американськими військовими, невеликий човен, що рухається по воді, вибухає. Потім камера віддаляється, показуючи судно, охоплене полум’ям та димом.

Військові заявили, що удар було завдано “за вказівкою міністра війни Піта Гегсета”.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

Останній удар стався на тлі критики Гегсета та адміністрації Трампа за аналогічний напад на початку вересня, під час якого ті, хто вижив після першого вибуху, загинули від другого удару.

Юридичні експерти заявили, що такі “подвійні удари” можуть бути порушенням законів ведення військової війни.