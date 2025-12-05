Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Світ

В атаці США на ймовірний наркочовен у Тихому океані загинули чотири людини

Загалом у межах кампанії загинуло щонайменше 87 людей.

Збройні сили США заявили, що у міжнародних водах у східній частині Тихого океану вбили вчора чотирьох чоловіків під час удару по судну, яке, ймовірно, займалося торгівлею наркотиками.

Про це повідомляє DW.

Загалом у межах американської антинаркотичної кампанії загинуло щонайменше 87 людей.

“Розвідка підтвердила, що судно перевозило незаконні наркотики та прямувало відомим маршрутом наркоторгівлі у східній частині Тихого океану”, – йдеться у заяві Південного командування США.

На відео, опублікованому американськими військовими, невеликий човен, що рухається по воді, вибухає. Потім камера віддаляється, показуючи судно, охоплене полум’ям та димом.

Військові заявили, що удар було завдано “за вказівкою міністра війни Піта Гегсета”.

Останній удар стався на тлі критики Гегсета та адміністрації Трампа за аналогічний напад на початку вересня, під час якого ті, хто вижив після першого вибуху, загинули від другого удару.

Юридичні експерти заявили, що такі “подвійні удари” можуть бути порушенням законів ведення військової війни.

  • Адміністрація Трампа захищає ширшу кампанію як частину операцій з боротьби з наркотиками, хоча президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав військову операцію США частиною зусиль, спрямованих на зміну уряду в південноамериканській країні.
