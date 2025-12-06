Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Рубіо назвав штраф соцмережі X від Єврокомісії "атакою на американський народ"

Держдепартамент США вкрай незадоволений фінансовими санкціями проти мережі Ілона Маска. 

Рубіо назвав штраф соцмережі X від Єврокомісії "атакою на американський народ"
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо відреагував на рішення Європейської Комісії оштрафувати соціальну мережу X на суму 120 мільйонів євро через порушення правил щодо онлайн-контенту. 

На своїй X-сторінці Рубіо назвав це "атакою іноземних урядів не лише на одну мережу, але й на всі американські технічні платформи та американський народ загалом".

Держсекретар попередив, що "дні цензурування американців в онлайн-просторі завершені".

Єврокомісія стягне з X, яка належить найбагатшому бізнесмену світу Ілону Маску, 120 мільйонів євро через відсутність прозорості щодо реклами, ненадання доступу до публічних даних та оманливі механіки - як-от верифікація "синьою галкою".

 
