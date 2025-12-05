У Франції військова прокуратура розпочала розслідування після того, як увечері 4 грудня над стратегічною базою атомних субмарин зафіксували проліт кількох дронів, передає видання Le Monde.

Під час інциденту над об’єктом, який забезпечує розміщення та обслуговування французьких підводних ракетоносців стратегічного призначення, спеціалісти технічно підтвердили присутність п’яти безпілотників.

Військові запевнили, що не було загрози для критичних потужностей бази.

Після появи безпілотників на території ввели протидронові заходи та розпочали пошукову операцію. За даними жандармерії, батальйон морських стрільців, який відповідає за безпеку об’єкта, здійснив кілька пострілів по дронах.

Французька сторона заявляє, що поки що рано говорити про походження БпЛА і припускає, що «метою польоту могла бути спроба психологічного тиску на мешканців».

Подібні інциденти трапляються регулярно. Так, уночі 18 листопада місцеві служби також отримували інформацію про появу дрона над півостровом Крозон, до якого входить і база, але тоді підтвердили, що інцидент не був пов’язаний із військовими цілями.

База l’Île Longue є ключовим елементом французької ядерної стримувальної програми. Тут працюють 120 морських жандармів, які охороняють об’єкт спільно з морською піхотою. На базі базуються і проходять обслуговування чотири стратегічні підводні ракетоносці, принаймні один із яких постійно перебуває у морі.

Під час інциденту умови видимості були особливо сприятливі через повний Місяць та ефект «супермісяця», що полегшило візуальне виявлення БпЛА.