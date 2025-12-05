Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСвіт

У Франції розслідують проліт п’яти дронів над базою атомних субмарин

Військові відкривали вогонь по невідомих БпЛА.

У Франції розслідують проліт п’яти дронів над базою атомних субмарин
субмарина у Франції
Фото: EPA/UPG

У Франції військова прокуратура розпочала розслідування після того, як увечері 4 грудня над стратегічною базою атомних субмарин зафіксували проліт кількох дронів, передає видання Le Monde.

Під час інциденту над об’єктом, який забезпечує розміщення та обслуговування французьких підводних ракетоносців стратегічного призначення, спеціалісти технічно підтвердили присутність п’яти безпілотників. 

Військові запевнили, що не було загрози для критичних потужностей бази.

Після появи безпілотників на території ввели протидронові заходи та розпочали пошукову операцію. За даними жандармерії, батальйон морських стрільців, який відповідає за безпеку об’єкта, здійснив кілька пострілів по дронах.

Французька сторона заявляє, що поки що рано говорити про походження БпЛА і припускає, що «метою польоту могла бути спроба психологічного тиску на мешканців».

Подібні інциденти трапляються регулярно. Так, уночі 18 листопада місцеві служби також отримували інформацію про появу дрона над півостровом Крозон, до якого входить і база, але тоді підтвердили, що інцидент не був пов’язаний із військовими цілями.

База l’Île Longue є ключовим елементом французької ядерної стримувальної програми. Тут працюють 120 морських жандармів, які охороняють об’єкт спільно з морською піхотою. На базі базуються і проходять обслуговування чотири стратегічні підводні ракетоносці, принаймні один із яких постійно перебуває у морі.

Під час інциденту умови видимості були особливо сприятливі через повний Місяць та ефект «супермісяця», що полегшило візуальне виявлення БпЛА.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies