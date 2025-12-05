Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаСвіт

Індійський прем’єр Моді застелив Путіну червону доріжку

Моді раніше заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч з Путіним. “Дружба між Індією та Росією – це перевірена часом дружба, яка принесла велику користь нашому народу”.

Нарендра Моді і Володимир Путін. Нью-Делі, 4 грудня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін прибув до Нью-Делі з першим державним візитом до Індії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише Bloomberg.

Таким чином російський лідер продемонстрував потепління відносин між країнами, яке розлютило США та призвело до значних торговельних тарифів.

Путіна зустрів в аеропорту прем'єр-міністр Нарендра Моді, який обійняв російського лідера після того, як той вийшов з літака в четвер увечері в Нью-Делі. 

Двоє лідерів спостерігали за групою традиційних танцюристів на злітній смузі, а потім вирушили на приватну вечерю, організовану в резиденції Моді.

“Індія розстеляє червону доріжку для російського президента, який кинув виклик спробам багатьох провідних західних демократій виставити його міжнародним ізгоєм. Ставки високі для Моді, який прагне ствердити стратегічну автономію Індії після того, як президент США Дональд Трамп запровадив 50% тарифів на товари країни, щоб покарати Нью-Делі за його тісні зв'язки з Росією”, – зазначає Bloomberg.

Моді написав раніше у соціальних мережах, що з нетерпінням чекає на зустріч з Путіним. “Дружба між Індією та Росією – це перевірена часом дружба, яка принесла велику користь нашому народу”, – йдеться у його дописі він соцплатформі X.

Нарендра Моді і Володимир Путін. Нью-Делі, 4 грудня 2025 року

У центрі візиту торгівля, енергетика та оборона

Росія та Індія зосередили візит на питаннях торгівлі, хоча енергетика та оборона, ймовірно, будуть домінувати. Індія та Росія входять до п'ятірки провідних торговельних партнерів одна одної з 2022 року, коли Індія збільшила закупівлі російської нафти.

Сьогодні відбудеться двостороння зустріч і Путіна Моді. Також обидва лідери звернуться до індійських та російських підприємців на бізнес-форумі, щоб заохотити їх до активізації торгівлі та інвестицій.

За інформацією американського чиновника, команда переговорників адміністрації Трампа на чолі з заступником торгового представника США Ріком Світцером планує наступного тижня відвідати Індію, щоб продовжити переговори щодо торговельної угоди.

Індія прагне отримати більший доступ до російського ринку для своїх експортерів, які постраждали від американських тарифів, і, ймовірно, буде оголошено про угоду щодо постачання морської продукції та сільськогосподарської продукції, повідомив чиновник з Нью-Делі на брифінгу цього тижня. Окрім того, очікується також, що дві країни завершать угоду про мобільність, яка дозволить індійським фахівцям працювати в Росії.

  • Очікується, що Путін продемонструє тісність цих зв'язків, особливо в нафтовій галузі та обороні, під час дводенного візиту до Нью-Делі. 
  • Перед поїздкою чиновники працювали над завершенням угоди, за якою Індія заплатила близько 2 мільярдів доларів за оренду атомного підводного човна у Росії. Перемовини тривали понад десять років.
﻿
