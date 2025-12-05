Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
У Cloudflare стався новий збій

Були помилки в роботі низки сайтів, зокрема Canva. 

У Cloudflare стався новий збій
Фото: ds.net.ua

Компанія Cloudflare 5 грудня повідомила про новий збій: у роботі Dashboard і пов'язаних API. Частина запитів може завершуватися помилками або не виконуватися, пишуть Economic Times.

Користувачі скаржилися на збої в роботі різних вебсайтів, зокрема Canva і Downdetector. Cloudflare опублікувала заяву про виправлення проблеми з інтерфейсами прикладного програмування (API), пов'язаними з панеллю інструментів. 

Збій призвів до падіння акцій на 4,5% на передринкових торгах.

Це вже другий за останній час збій в сервісах Cloudflare. В листопаді через такий збій не працювали, зокрема, сайти низки українських медіа. 
