У Cloudflare стався новий збій

Були помилки в роботі низки сайтів, зокрема Canva.

Компанія Cloudflare 5 грудня повідомила про новий збій: у роботі Dashboard і пов'язаних API. Частина запитів може завершуватися помилками або не виконуватися, пишуть Economic Times.

Користувачі скаржилися на збої в роботі різних вебсайтів, зокрема Canva і Downdetector. Cloudflare опублікувала заяву про виправлення проблеми з інтерфейсами прикладного програмування (API), пов'язаними з панеллю інструментів.

Збій призвів до падіння акцій на 4,5% на передринкових торгах.

Це вже другий за останній час збій в сервісах Cloudflare. В листопаді через такий збій не працювали, зокрема, сайти низки українських медіа.



