Pantone назвали відтінок білого кольором 2026 року

"Хмарний танцівник" символізує спокій та новий початок.

Інститут кольору Pantone, що вважається світовим лідером у галузі дизайну та консультації брендів, визначився з головним відтінком прийдешнього 2026 року.

Як пише CNN, кольором нового року став "Хмарний танцівник". За описом, це "хвилястий збалансований білий, сповнений відчуття спокою".

"Танцівник", згідно з поясненнями експертів інституту, "асоціюється з новим початком та прагненням до старту з чистого аркуша". Цей колір має "заспокійливий ефект у буремному суспільстві, повертаючи цінність поміркованим роздумам та тихій рефлексії".

У 2025 році найтрендовішим, за версією Pantone, був світло-коричневий відтінок, а за рік до того - ніжно-персиковий.

 
