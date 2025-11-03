Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаКультура

Український павільйон EXPO 2025 після Японії представлений в Києві

Павільйон, який був представлений в Японії та отримав низку нагород тепер відкривається в Україні.

CultHub
Український павільйон EXPO 2025 після Японії представлений в Києві
Фото: з фейсбук-сторінки Українського Дому

З 1 до 16 листопада Український Дім у Києві стане місцем, де можна побачити експозицію, що цьогоріч зібрала понад три мільйони відвідувачів на всесвітній виставці в Осаці. Після шести місяців у Японії український павільйон «Not For Sale» повертається додому.

Концепція українського павільйону на EXPO 2025«магазин, у якому нічого не можна купити». Експонатами стали 18 предметів, кожен із яких символізує демократичну цінність: свободу слова, право вибору, людяність та інші основи майбутнього. Відвідувачі можуть «зчитувати» штрих-коди предметів за допомогою спеціальних сканерів, і замість цін на екранах з’являються відеоісторії з України, що показують справжню «ціну», яку українці платять, виборюючи свободу.

Після завершення EXPO Міністерство культури України повернуло проєкт на батьківщину. Павільйон Not For Sale та зона стійкості українських бізнесів Values Driven Economy відкриті для відвідувачів з 1 по 16 листопада в Українському Домі. Тут також представлено історію всесвітніх виставок EXPO від 1851 року й до сьогодні, шлях створення українського павільйону 2025 року та імерсивний відеопроєкт Home Beyond the Dawn («Дім за зорею») під кураторством Наталії Маценко, Юрія Єфанова та Клеменса Пула. Відеоінсталяція об’єднує роботи тридцяти сучасних українських художників і художниць і розповідає про трансформацію поняття дому в умовах війни.

Український павільйон на EXPO 2025 отримав міжнародне визнання, здобувши нагороди за дизайн та у категорії Best Activation or Engagement / «Найкраща активація або залучення». Як підкреслюють організатори, його створення стало можливим завдяки українцям, які щодня не лише декларують, а й практикують цінності, що формують майбутнє країни.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
