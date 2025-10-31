Sotheby's виставить на аукціон золотий унітаз Каттелана, стартова ціна - $10 млн

Це - повністю функціональний унітаз, ідентичний тому, який здобув всесвітню популярність після зухвалого пограбування Бленхеймського палацу в Англії у 2019 році.

Аукціонний дім Sotheby's 18 листопада виставить на продаж унітаз із цільного золота – скульптуру італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Америка".

Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.

Каттелан створив цю скульптуру як сатиру на надмірне багатство, американську мрію та соціальну нерівність. Вона символізує доступ до розкоші, яку зазвичай мають лише обрані. Це - повністю функціональний унітаз, ідентичний тому, який здобув всесвітню популярність після зухвалого пограбування Бленхеймського палацу в Англії у 2019 році.

Стартова ціна дорівнюватиме вартості трохи більше 101,2 кг (223 фунтів) золота, використаного для його виготовлення – зараз це близько 10 мільйонів доларів.

У 2016 році було створено дві версії "Америки". Та, що продається, з 2017 року належить неназваному колекціонеру. Іншу версію було виставлено в туалеті Музею Гуггенхайма в Нью-Йорку в 2016 році, де відвідувачі могли ним користуватися.

У 2019 році "Америка" була частиною виставки в Бленгеймському палаці у Великій Британії - місці народження Вінстона Черчилля. 14 вересня 2019 злодії пробралися до палацу і викрали унітаз, що спричинило значні пошкодження водопроводу. Суд над підозрюваними триває досі.