Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаКультура

Sotheby's виставить на аукціон золотий унітаз Каттелана, стартова ціна - $10 млн

Це - повністю функціональний унітаз, ідентичний тому, який здобув всесвітню популярність після зухвалого пограбування Бленхеймського палацу в Англії у 2019 році. 

Sotheby's виставить на аукціон золотий унітаз Каттелана, стартова ціна - $10 млн
Золотий унітаз Каттелана
Фото: The Guardian

Аукціонний дім Sotheby's 18 листопада виставить на продаж унітаз із цільного золота – скульптуру італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Америка".

Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press. 

Каттелан створив цю скульптуру як сатиру на надмірне багатство, американську мрію та соціальну нерівність. Вона символізує доступ до розкоші, яку зазвичай мають лише обрані. Це - повністю функціональний унітаз, ідентичний тому, який здобув всесвітню популярність після зухвалого пограбування Бленхеймського палацу в Англії у 2019 році. 

Стартова ціна дорівнюватиме вартості трохи більше 101,2 кг (223 фунтів) золота, використаного для його виготовлення – зараз це близько 10 мільйонів доларів.

У 2016 році було створено дві версії "Америки". Та, що продається, з 2017 року належить неназваному колекціонеру. Іншу версію було виставлено в туалеті Музею Гуггенхайма в Нью-Йорку в 2016 році, де відвідувачі могли ним користуватися.

У 2019 році "Америка" була частиною виставки в Бленгеймському палаці у Великій Британії - місці народження Вінстона Черчилля. 14 вересня 2019 злодії пробралися до палацу і викрали унітаз, що спричинило значні пошкодження водопроводу. Суд над підозрюваними триває досі.

  • Мауріціо Каттелан - італійський концептуальний художник, відомий своїми провокаційними інсталяціями, такими як "Комедіант" – банан, приклеєний скотчем до стіни. Минулого року цю роботу продали на аукціоні в Нью-Йорку за 6,2 мільйона доларів
  • У 2016 році скульптура "Він", що зображує Адольфа Гітлера, який стоїть на колінах, була продана за 17,2 мільйона доларів. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies