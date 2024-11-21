​На аукціоні Sotheby's за $6,2 мільйона продали банан, приклеєний скотчем до стіни

Інсталяцію італійського художника Мауріоціо Кателана – банан, приклеєний скотчем до білої стіни, продали за 6,2 млн доларів на аукціоні сучасного мистецтва Sotheby's.

Про це пише The New York Times.

Банан купив крипто-підприємець китайського походження Джастін Сан, обійшовши шістьох суперників. Сан, який спостерігав за аукціоном з Гонконгу, заявив, що "найближчими днями особисто з'їсть банан як частину цього унікального мистецького досвіду".

Він додав, що робота Каттелана "являє собою культурний феномен, який поєднує світи мистецтва, мемів і спільноти криптовалют".

Сам банан Доула, приклеєний до стіни Sotheby's, був куплений в сусідньому фруктовому кіоску на Верхньому Іст-Сайді Мангеттена за 35 центів.

Банан є зіркою концептуальної роботи 2019 року "Комедіант" Мауріціо Каттелана, яка вперше з'явилася на ярмарку Art Basel в Маямі. Після виставки галерея Perrotin Gallery продала три такі роботи за ціною від $120 000 до $150 000 за кожну.

Коментуючи цю інсталяцію, Каттелан сказав, що задумав свою роботу як сатиричний укол у бік ринкових спекуляцій, ставлячи питання: "На якій підставі об'єкт набуває цінності в системі мистецтва?".