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Польща піднімала F-16 через ракетний обстріл України

"Оперативне командування ЗС Польщі контролює поточну ситуацію".

Польща піднімала F-16 через ракетний обстріл України
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Польщі піднімали в повітря винищувачі F-16 для захисту повітряного простору країни через ракетний обстріл Росією території України.

Про це повідомило в соцмережі X Оперативне командування ЗС Польщі.

"Увага, у звʼязку з черговим масованим ударом Російської Федерації по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти польська та союзницька авіація", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до чинних процедур оперативний командувач збройних сил задіяв усі наявні сили та засоби, які є в його розпорядженні: піднято у повітря чергові пари винищувачів, а у стан бойової готовності переведено наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Також були вжиті заходи, спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, прилеглих до зони, що перебуває під загрозою.

"Оперативне командування ЗС Польщі контролює поточну ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", - йдеться в повідомленні.

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