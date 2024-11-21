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Сили оборони ліквідували 1510 російських окупантів

Загалом Росія втратила в Україні 727 250 військових.

Сили оборони ліквідували 1510 російських окупантів
Фото: тг-канал Народное Сопротивление Украины

За минулу доба Сили оборони ліквідували 1510 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 727 250 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 727250 (+1510)
  • танків ‒ 9398 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19143 (+24)
  • артилерійських систем – 20731 (+50)
  • РСЗВ – 1253 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1003 (+2) 
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19259 (+57) 
  • крилаті ракети ‒ 2756 (+0) 
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29745 (+97)
  • спеціальна техніка ‒ 3674 (+0)

Дані уточнюються.

Як раніше повідомила  британська розвідка, середньодобові втрати російських військ  убитими і пораненими в Україні в жовтні 2024 року досягли нового максимуму і продовжують зростати

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