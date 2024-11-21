За минулу доба Сили оборони ліквідували 1510 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 727 250 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 727250 (+1510)
- танків ‒ 9398 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19143 (+24)
- артилерійських систем – 20731 (+50)
- РСЗВ – 1253 (+1)
- засоби ППО ‒ 1003 (+2)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19259 (+57)
- крилаті ракети ‒ 2756 (+0)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29745 (+97)
- спеціальна техніка ‒ 3674 (+0)
Дані уточнюються.
Як раніше повідомила британська розвідка, середньодобові втрати російських військ убитими і пораненими в Україні в жовтні 2024 року досягли нового максимуму і продовжують зростати.