За минулу доба Сили оборони ліквідували 1510 російських окупантів. Загалом Росія втратила в Україні 727 250 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.11.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 727250 (+1510)

танків ‒ 9398 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 19143 (+24)

артилерійських систем – 20731 (+50)

РСЗВ – 1253 (+1)

засоби ППО ‒ 1003 (+2)

літаків – 369 (+0)

гелікоптерів – 329 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19259 (+57)

крилаті ракети ‒ 2756 (+0)

кораблі /катери ‒ 28 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 29745 (+97)

спеціальна техніка ‒ 3674 (+0)

Дані уточнюються.

Як раніше повідомила британська розвідка, середньодобові втрати російських військ убитими і пораненими в Україні в жовтні 2024 року досягли нового максимуму і продовжують зростати.