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Вихід української відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2 обвалив швидкість інтернету в містах

Масове завантаження перевищило потужності провайдерів.

Вихід української відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2 обвалив швидкість інтернету в містах
Фото: Офіційний сайт S.T.A.L.K.E.R. 2

Українські інтернет-провайдери у середу зафіксували зниження швидкості мережі у деяких великих містах. Причиною став довгоочікуваний вихід відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl від вітчизняної студї GSC Game World.

Як пише Forbes, після того, як гра стала доступна для користувачів о 18:00, щонайменше в Одесі та Харкові спостерігалося падіння пропускної здатності мережі. Геймери активно завантажували файли, розмір яких для гри складав понад 150 гігабайтів. 

Одеський провайдер "Тенет" пожартував, що S.T.A.L.K.E.R. 2 "викликав справжню аномалію", натякаючи на те, що дії грі відбуваються в альтернативній Чорнобильській зоні, де існують аномальні явища. 

Студія GSC Game World створювала гру в умовах повномасштабної війни і активно допомагала Збройним Силам, через що в Росії S.T.A.L.K.E.R. 2 можуть заборонити, а тим, хто в нього зіграє, загрожує тюремний термін. Розробники відмовилися від російського озвучування, натомість гра повністю локалізована українською мовою. 

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