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Фінляндія і Швеція будуть спільно розслідувати пошкодження підводного кабелю C-Lion1

Тим часом ремонтні роботи почнуть, імовірно, з наступного понеділка.

Фінляндія і Швеція будуть спільно розслідувати пошкодження підводного кабелю C-Lion1
Балтійське море
Фото: Yle

Фінляндія і Швеція створюють спільну слідчу групу, щоб розслідувати пошкодження підводного кабелю C-Lion1, пише Yle.

Фінська сторона запевнила, що пошкодження не загрожують безпеці країни.

Телекомунікаційна компанія Cinia повідомила, що ремонтні роботи почнуть, імовірно, з наступного понеділка.

Шведська поліція раніше поширила заяву, що почала кримінальне провадження за статтею про диверсію щодо пошкодження двох кабелів зв’язку у Балтійському морі, передає «Європейська правда».

Допомагаютьт поліції розслідувати справу кораблі ВМС Швеції.

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