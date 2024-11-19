Фінляндія і Швеція будуть спільно розслідувати пошкодження підводного кабелю C-Lion1

Фінляндія і Швеція створюють спільну слідчу групу, щоб розслідувати пошкодження підводного кабелю C-Lion1, пише Yle.
Фінська сторона запевнила, що пошкодження не загрожують безпеці країни.
Телекомунікаційна компанія Cinia повідомила, що ремонтні роботи почнуть, імовірно, з наступного понеділка.
Шведська поліція раніше поширила заяву, що почала кримінальне провадження за статтею про диверсію щодо пошкодження двох кабелів зв’язку у Балтійському морі, передає «Європейська правда».
Допомагаютьт поліції розслідувати справу кораблі ВМС Швеції.
- Як відомо, виявився несправним підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною.
- Також у неділю, 17 листопада, зафіксували пошкодження кабелю між Литвою і Швецією.