Велика Британія запровадила санкції до винних у примусовій депортації українських дітей

Велика Британія запровадила санкції проти винних у примусовій депортації Росією та промиванні мізків українських дітей.

Як йдеться на сайті британського уряду, обмеження приурочили до 1000-го дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ці санкції спрямовані на тих, хто причетний до систематичної спроби Росії стерти українську культурну та національну ідентичність, підтримує спроби Путіна насильницько депортувати та індоктринувати українських дітей і стерти їх українську культурну спадщину.

Загалом у новому санкційному списку є 10 пунктів. Це топчиновники Росії і молодіжні організації:

Всеросійське молодоармійське військово-патріотичний громадський рух ( Юнармія ), російська воєнізована організація, яка є центральною в спробах Путіна насильницько депортувати та навчити молоде покоління України,

), російська воєнізована організація, яка є центральною в спробах Путіна насильницько депортувати та навчити молоде покоління України, Оборонно-спортивний табір "Авангард",

Микита Нагорний, начальник Головного штабу "Юнармії",

начальник Головного штабу "Юнармії", Ігор Казарезов, директор російського молодіжного мілітарного центру "ВОЇН", що має "філії" і на ТОТ України та перевиховує зокрема і українських дітей,

директор російського молодіжного мілітарного центру "ВОЇН", що має "філії" і на ТОТ України та перевиховує зокрема і українських дітей, Андрій Сабінов , директор філії центру “Воїн” та депутат фейкової Херсонської обласної думи,

, директор філії центру “Воїн” та депутат фейкової Херсонської обласної думи, Іванов Серафим, керівник херсонського регіонального штабу "Юнармії"

керівник херсонського регіонального штабу "Юнармії" Шапурова Олена , колаборантка, яка обійняла посаду директора “департаменту освіти та науки” окупованої адміністрації Мелітополя,

, колаборантка, яка обійняла посаду директора “департаменту освіти та науки” окупованої адміністрації Мелітополя, Валентина Лаврик , "міністерка" освіти окупованого Криму,

, "міністерка" освіти окупованого Криму, Тетяна Завальська , керівниця Херсонського дитбудинку, звідки примусово вивезли на усиновлення до Росії 46 дітей,

, керівниця Херсонського дитбудинку, звідки примусово вивезли на усиновлення до Росії 46 дітей, Сук Віталій, директор Херсонської Олешківської школи-інтернату для дітей з інвалідністю, який використовував службове становище для незаконного вивезення з Херсона українських дітей-інвалідів.

Також у британському уряді нагадали про те, що в Україні загинули майже 12 000 цивільних осіб, понад 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки.

Понад 19 500 українських дітей були примусово передані або депортовані російською владою до Росії та на тимчасово окуповані території України.

Приблизно 6000 українських дітей було переселено до мережі таборів для перевиховання. Потрапляючи туди, вони піддаються індоктринації, яка спрямована на розмивання їхньої української ідентичності та прищеплення проросійських настроїв. Ця стратегія бере свій початок із незаконної анексії Росією Криму понад 10 років тому.

"Жодну дитину ніколи не можна використовувати як пішака на війні, але те, що президент Путін націлив на українських дітей, показує, до якої глибини він зайде у своїй місії стерти Україну та її народ з карти", – зазначив міністр закордонних справ Девід Леммі.

Він додав, що підтримка Великою Британією України є "залізною".