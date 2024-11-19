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У Грузії поліція розігнала акцію протесту і затримала понад 10 мітингарів

Уранці МВС країни дала протестувальникам 15 хвилин на те, щоб вони розійшлися.

У Грузії поліція розігнала акцію протесту і затримала понад 10 мітингарів
Грузинські протестувальники
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 19 листопада, уранці у Грузії поліція розігнала акцію протесту і затримала 11 мітингарів, які протестували проти підсумків парламентських виборів на проспекті Мелікішвілі у Тбілісі. 

Про це пише Sova.

На ранок проспект Чавчавадзе повністю був зайнятий силами поліції. На територію стягнули велику кількість поліцейських, спецназівців, робокопів, водометів.

Перед цим МВС Грузії опублікувало заяву і дали протестувальникам 15 хвилин для звільнення проїжджої частини дороги біля першого корпусу Тбіліського державного університету, де представники опозиції разом із громадянами мирно провели другу ніч.

Серед затриманих на проспекті Мелікішвілі – один із операторів Mtavari Arkhi Сергі Барамідзе. Його затримали під час виконання своїх службових обов'язків: оператор знімав те, що відбувається на відеокамеру – зокрема, один із випадків протистояння між поліцейськими та протестувальниками.

За інформацією телекомпанії, правоохоронці застосували фізичне насильство до оператора під час затримання.

Ще одного учасника мітингу після сутички із поліцією доставили у лікарню.

Вибори у Грузії

  • На виборах 26 жовтня переможцем оголосили правлючу партію, хоча були численні повідомлення про фальсифікації включно з підкупом виборців і вкиданням бюлетенів. 
  • Велика кількість грузинських громадян вийшла на протести через оголошені результати. Днями грузинська опозиція опублікувала список вимог до влади та план своїх дій. Вона наполягала на проведенні нових виборів. Влада поки що не збирається проводити повторні вибори та наполягає, що перше засідання оновленого парламенту збереться цього місяця. 
  • 11 листопада опозиція та її прихильники провели мітинг "Ми – Європа!". 
  • 14 листопада грузинські суди відхилили всі позови щодо невизнання парламентських виборів. 
  • 16 листопада ЦВК офіційно оголосила про перемогу "Грузинської мрії" на виборах із результатом у понад 53 %. 
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