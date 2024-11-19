У Грузії поліція розігнала акцію протесту і затримала понад 10 мітингарів

Уранці МВС країни дала протестувальникам 15 хвилин на те, щоб вони розійшлися.

Сьогодні, 19 листопада, уранці у Грузії поліція розігнала акцію протесту і затримала 11 мітингарів, які протестували проти підсумків парламентських виборів на проспекті Мелікішвілі у Тбілісі.

Про це пише Sova.

На ранок проспект Чавчавадзе повністю був зайнятий силами поліції. На територію стягнули велику кількість поліцейських, спецназівців, робокопів, водометів.

Перед цим МВС Грузії опублікувало заяву і дали протестувальникам 15 хвилин для звільнення проїжджої частини дороги біля першого корпусу Тбіліського державного університету, де представники опозиції разом із громадянами мирно провели другу ніч.

Серед затриманих на проспекті Мелікішвілі – один із операторів Mtavari Arkhi Сергі Барамідзе. Його затримали під час виконання своїх службових обов'язків: оператор знімав те, що відбувається на відеокамеру – зокрема, один із випадків протистояння між поліцейськими та протестувальниками.

За інформацією телекомпанії, правоохоронці застосували фізичне насильство до оператора під час затримання.

Ще одного учасника мітингу після сутички із поліцією доставили у лікарню.

Вибори у Грузії