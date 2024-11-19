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Байден пообіцяв спрямувати 4 мільярди доларів у фонд для найбідніших країн

Невідомо, чи буде нова адміністрація США виконувати ці зобов'язання.

Байден пообіцяв спрямувати 4 мільярди доларів у фонд для найбідніших країн
Джо Байден на саміті G20
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден оголосив новий трирічний план фінансування фонду Світового банку для найбідніших країн, який передбачає надання Сполученими Штатами 4 мільярдів доларів.

Як пише Reuters, про таке рішення господар Білого дому, чия каденція невдовзі добігає завершення, повідомив під час закритого засідання саміту країн "Великої двадцятки" у Ріо-де-Жанейро.

Представники адміністрації Байдена назвали цей крок "історичним". Попередній трирічний план, оголошений у грудні 2021 року, справді був скромнішим: згідно з ним, бюджет США мав забезпечити фонд на суму 3,5 мільярда доларів. Для порівняння: такі європейські країни як Іспанія та Данія заявили про те, що передадуть до фонду 423 та 492 мільйони доларів відповідно.

Невідомо, чи буде дотримуватися зобов'язань, узятих Байденом, нова адміністрація на чолі з Дональдом Трампом. Раніше республіканець неодноразо закликав зменшити обсяг міжнародної допомоги, яку США спрямовують іншим державам. 

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