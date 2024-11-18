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Німеччина погрожує Китаю наслідками за допомогу Росії у війні

Пекін допомагає Москві розробляти бойові дрони.

Німеччина погрожує Китаю наслідками за допомогу Росії у війні
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Китаю наслідками за військову допомогу Росії у війні проти України, передає «Європейська правда».

Як відомо, західні спецслужби з вересня повідомляють, що Пекін допомагає Москві розробляти бойові дрони.

У кулуарах засідання Ради ЄС в Брюсселі Бербок заявила, що «це повинно мати і матиме наслідки».

Міністерка додала, що війна Путіна проти України є також атакою на свободу в Європі і зачіпає основні інтереси всіх держав Європи.

  • Минулого тижня стало відомо, що ЄС розглядає можливість запровадити санкції проти Китаю у відповідь на те, що Пекін дав Росії зброю для війни в Україні.
  • Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель поінформував країни-члени блоку про дані розвідки щодо таких поставок і підкреслив, що докази є вагомими і підтверджують «надання летальної зброї».
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