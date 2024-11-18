Німеччина погрожує Китаю наслідками за допомогу Росії у війні

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пригрозила Китаю наслідками за військову допомогу Росії у війні проти України, передає «Європейська правда».
Як відомо, західні спецслужби з вересня повідомляють, що Пекін допомагає Москві розробляти бойові дрони.
У кулуарах засідання Ради ЄС в Брюсселі Бербок заявила, що «це повинно мати і матиме наслідки».
Міністерка додала, що війна Путіна проти України є також атакою на свободу в Європі і зачіпає основні інтереси всіх держав Європи.
- Минулого тижня стало відомо, що ЄС розглядає можливість запровадити санкції проти Китаю у відповідь на те, що Пекін дав Росії зброю для війни в Україні.
- Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель поінформував країни-члени блоку про дані розвідки щодо таких поставок і підкреслив, що докази є вагомими і підтверджують «надання летальної зброї».