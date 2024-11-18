У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
Внаслідок атаки в Києві є пошкодження в трьох районах, поранено жінку (доповнено)
Внаслідок атаки в Києві є пошкодження в трьох районах, поранено жінку (доповнено)
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Міненерго закликають не розголошувати інформацію про енергооб'єкти та наслідки атак РФ

Розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку.

У Міненерго закликають не розголошувати інформацію про енергооб'єкти та наслідки атак РФ
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

Через активізацію масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України Міністерство енергетики закликає громадян не розголошувати інформацію про наслідки та енергооб'єкти.

Про це йдеться у зверненні Міненерго.

"Міністерство енергетики закликає всіх: не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів; не розголошувати інформацію про об’єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення; не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об’єктів", — наголошують у відомстві.

У Міненерго додають, що це стосується всіх: органів влади, підприємств, представників медіа, телеграм-каналів, соцмереж та кожного громадянина. "Розголошення такої інформації наражає країну на серйозну небезпеку. Ворог використовує ці дані для координації нових атак".

"Міністерство надає мінімально необхідну інформацію з міркувань безпеки. Енергетики роблять усе можливе, щоб тримати систему стабільною і повертати світло українцям", — додають у міністерстві.

Вранці 17 листопада російська армія атакувала ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території України. Внаслідок масованої атаки у всіх областях запроваджено графіки відключень електроенергії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies