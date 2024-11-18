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На Харківщині судитимуть російського інформатора, який здавав ворогу позиції Сил оборони

Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На Харківщині судитимуть російського інформатора, який здавав ворогу позиції Сил оборони
Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактами поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури.

Обвинувачений є жителем селища Пісочин Харківської області і активний учасник проросійських спільнот у месенджері Telegram.

У серпні 2024 року чоловік із власної ініціативи став передавати адміністратору однієї з них інформацію про місця дислокації українських захисників на території Харківської області.

Текстові повідомлення він підкріплював візуальними матеріалами, додаючи скріншоти мап з відповідними позначками.

Також обвинувачений долучався до обговорень дописів антиукраїнських Telegram-каналів. У коментарях чоловік прославляв військових держави-агресорки, вихваляючи "СВО".

Протиправний характер висловлювань чоловіка підтверджено висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили чоловіка. За клопотанням сторони обвинувачення йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чоловіка судитимуть у Харківському районному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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