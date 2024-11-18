У Харкові СБУ затримала агентів ГРУ, які підірвали авто військового і готували нові злочини

У Харкові СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російської воєнної розвідки, яка підірвала авто з військовим і готувала нові теракти та шпигувала за Силами оборони. За даними контррозвідки, до складу ворожого осередку входили четверо місцевих мешканців: харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних.

Підрив авто ці агенти ГРУ здійснили в червні цього року. Потерпілий отримав тяжкі травми, пояснили в СБУ та в Офісі генерального прокурора.

Для вчинення теракту вони відслідкували паркування машини в Харкові і заклали під нього саморобний вибуховий пристрій.

Фото: СБУ Затримання підозрюваного агента ГРУ

Фото: СБУ в Telegram Затримання підозрюваного

"Діяльність групи координував бойовик «спецназу днр», який воює проти України на східному фронті та співпрацює з російським гру. За його вказівкою, після підриву авто українського воїна, агенти готували наступний теракт проти Сил оборони. Для цього вони зробили ще один вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні. Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову", – йдеться у повідомленні СБУ.

Одного з фігурантів затримали під час спроби сховати вибухівку в таємне місце в лісосмузі. Інших затримали за місцями проживання.

Всім оголосили підозри за ч.2 статті 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), одному – також за ч. 1 статті 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Також розглядають оголошення підозри за статтями про диверсію і теракт.

Всі затримані перебувають під вартою.