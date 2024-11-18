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У ГУР розповіли деталі будови російського дрона "Гербера": в них є іноземні комплектуючі

Також росіяни використовують для них прості матеріалі, що робить їх дешевшим за "Шахед".

У ГУР розповіли деталі будови російського дрона "Гербера": в них є іноземні комплектуючі
Російські безпілотники "Гербера"
Фото: ГУР

У Головному управлінні розвідки розповіли, із яких компонентів складається безпілотник "Гербера", яким Росія атакує Україну.

Як зазначили розвідники, Росія "складає такі багатозадачні БПЛА на заводі у місті єлабуґа".

Апарат "Гербера" може нести бойову частину як камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів.

Цей БПЛА імітує Shahed-136/Герань-2 та масово використовується Росією для перевантаження української протиповітряної оборони.

"За рахунок використання простих матеріалів (фанера, пінопласт) «ґєрбєра» в десятки разів дешевша за «шахед/ґєрань». Утім будова цього дрона містить вже звичний для російської зброї набір компонентів іноземних виробників", – зазначили у розвідці.

Дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють ці "Гербери" за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів. 

Російські безпілотники &quot;Гербера&quot;
Фото: ГУР
Російські безпілотники "Гербера"

Розробник БпЛА – китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує поставки комплектів на Росію. Постачання відбувається за посередництва третіх компаній. 

Завадозахищена антена (CRPA) "Гєрбєри" містить чіпи Analog Devices та Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нідерланди).

В універсальному польотному контролері – також компоненти, виготовлені компаніями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), NXP Semiconductors (Нідерланди), XLSEMI (КНР).

Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражуючої версії БпЛА та ведення повітряної розвідки “ґєрбєра” оснащена китайськими камерою з трьохосьовим підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

Двигун DLE60 – виробництва китайської Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Влітку 2024 ця компанія потрапила під санкції США за постачання до Росії.

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