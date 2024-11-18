Ворог тримає у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв

Росія тримає у Чорному та Середземному морях 5 ракетоносіїв загальним залпом до 32 "Калібрів".

Про це повідомили у ВМС.

В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет. В Середземному морі 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 10 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.