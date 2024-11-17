Завтра дощитиме у західних та північних областях України, подекуди падатиме мокрий сніг

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Синоптики прогнозують завтра Україні хмарну погоду з проясненнями.

Як йдеться у пресрелізі Українського гідрометеорологічного центру, вночі без опадів, вдень в більшості західних, північних областей та в Криму місцями невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°, в Криму до 14°.

В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області буде вдень місцями невеликий дощ, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла. У Києві вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.