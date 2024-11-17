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На фронті відбулося понад 70 зіткнень, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках, ‒ Генштаб

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни.

На фронті відбулося понад 70 зіткнень, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках, ‒ Генштаб
Фото: Генштаб

З початку доби на фронті відбулося понад 70 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. 

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Сумської області. Під ворожими обстрілами опинилися райони населеного пункту Басівка. Також авіація противника завдала удару в район Журавки, скинувши при цьому дві керовані авіабомби.  

Росіяни завдали дев'ять авіаударів по території Курської області РФ, застосувавши 13 КАБ.  

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці. Також ворог завдав авіаударів у районах Циркунів, Козачої Лопані та Вовчанська, скинувши сім КАБ. 

Дев'ять штурмових дій загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Кучерівки, Загризового, Кругляківки та Колісниківки на Куп'янському напрямку. Дотепер точиться ще три боєзіткнення.  

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На Лиманському напрямку ворог атакує біля Твердохлібового, Греківки, Тернів та Чернещини. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже чотири боєзіткнення.  

На Сіверському напрямку окупанти активно застосовують авіацію, ударів шістьма КАБ зазнав Сіверськ. До того ж, на цьому напрямку з початку доби наші оборонці відбили одну атаку окупантів поблизу Верхньокам'янського.  

На Краматорському напрямку ворог застосував штурмову авіацію, завдавши ударів вісьмома некерованими ракетами по району населеного пункту Новомаркове.  

За підтримки авіації на Торецькому напрямку противник двічі атакував позиції наших військ поблизу Торецька та Щербинівки. На даний час триває одне боєзіткнення. 

На Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка та Петрівка наші захисники відбили 18 штурмів ворога, шість боєзіткнень точаться дотепер.

Чотири боєзіткнення відбили наші захисники на Курахівському напрямку, ще 19 боєзіткнень тривають в районах Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового та Антонівки.  

На Времівському напрямку було відбито два штурми противника поблизу Трудового, до того ж ворог скинув в районі населеного пункту Велика Новосілка шість керованих авіаційних бомб.  

На Оріхівському напрямку загарбники застосовують авіацію в районі Новоданилівки та Новоандріївки.  

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога.

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