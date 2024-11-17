Федоров: росіяни завдали три удари по Запоріжжю, є поранені

Вранці 17 листопада російська армія завдала три удари по Запоріжжю. Ціллю ворога була енергосистема області. Внаслідок ударів постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Напередодні Федоров повідомляв, що РФ нанесла три удару по Запоріжжю. Цілив ворог по критичній інфраструктурі.

За уточненою інформацією, через ворожу атаку поранення дістали двоє людей. 59-річний чоловік у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу.

18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.