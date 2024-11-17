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За тиждень РФ випустила по Україні майже 140 ракет та 900 КАБів

Також ворог застосував понад 600 ударних дронів.

За тиждень РФ випустила по Україні майже 140 ракет та 900 КАБів
Фото: скріншот

Упродовж тижня РФ застосувала по Україні майже 140 ракет, понад 900 КАБів та 600 ударних дронів.

Про це повдомляє президент Володимир Зеленський.

"Впродовж тижня агресор застосував майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів. Сьогодні наші пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей", повідомив президент. 

Триває ліквідація наслідків ранкової комбінованої атаки на українську інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях.

"Російські терористи вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла. Знову повторюючи свої дії та намагаючись отримати від них результат. Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло", — наголошує Зеленський.

У ніч на 17 листопада Росія запустила по Україні 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Силами ППО знищено 144 повітряних цілей – 102 ракети та 42 БпЛА.

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