ЗСУ знищили російський "Тор-М2" на Донеччині

ЗРК ТОР-М2 під час параду в Москві

На Донецькому напрямку українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2". Орієнтовна вартість техніки — 25 мільйонів доларів.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

Російський ЗРК знищили бійці 412 окремого батальйону безпілотних систем "Nemesis".

"Ці комплекси є важливим елементом ворожої протиповітряної оборони, а їхня вартість сягає близько 25 мільйонів доларів за одиницю", — розповіли у Силах безпілотних систем.

Зенітно-ракетник комплекс "Тор" — радянський та російський тактичний зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони. Самохідна пускова установка комплексу здатна працювати автономно, самостійно виявляючи ціль та уражаючи її. Модифікація "Тор-М2" може супроводжувати одночасно чотири цілі. Установка здатна виявляти їх на відстані 27 кілометрів та знищувати в межах 12 кілометрів. ЗРК "Тор-М2" обладнаний 16-тьма ракетами.